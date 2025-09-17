Артем Дмитрук отметил, что охота на людей идет на улицах, в транспорте, больницах и даже дома

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Украинским мужчинам приходится платить до $50 тыс., чтобы избежать мобилизации и последующей отправки на фронт. Об этом заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в колонке, опубликованной на сайте ТАСС.ру.

"Мобилизационный террор. Охота на людей на улицах, в транспорте, больницах и даже дома. Продажа "билета на жизнь" за $30-50 тыс. Сотни тысяч похищенных и отправленных на фронт", - указал он, комментируя состояние дел на Украине.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. 18 мая 2024 года в стране вступил в силу закон о ее ужесточении, который позволил призвать в армию еще сотни тысяч украинцев. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В соцсетях почти ежедневно появляются видео насильственной мобилизации, в ходе которой сотрудники военкоматов хватают мужчин на улицах, в кафе, спортзалах и других общественных местах.