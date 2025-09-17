Из-за изменений климата температура в европейских городах была в среднем на 2,2 градуса Цельсия выше

ЛОНДОН, 17 сентября. /ТАСС/. Аномально высокая жара стала причиной смерти более 24 тыс. человек в европейских городах этим летом. Об этом свидетельствуют предварительные результаты исследования группы эпидемиологов и климатологов Имперского колледжа Лондона.

Эксперты провели анализ смертности в 854 крупных европейских городах. Согласно данным исследования, с июня по август в Европе было зарегистрировано около 24,4 тыс. смертей из-за экстремально жаркой погоды. Из них, указывают ученые, около 16,5 тыс. связаны с повышением температур, которое было вызвано выбросами парниковых газов. Из-за изменений климата температура в городах была в среднем на 2,2 градуса Цельсия выше, что существенно увеличило смертность во время экстремальной жары.

"Причинно-следственная связь между сжиганием ископаемого топлива, повышением температуры и ростом смертности неоспорима", - приводит газета The Guardian слова климатолога Имперского колледжа Лондона Фридерики Отто.

Ученые отмечают, что сильнее всего повышение температур затронуло пожилых людей: 85% умерших были старше 65 лет, а 41% - старше 85 лет.

В августе 2024 года журнал The Lancet уже публиковал исследование европейских ученых, пришедших к выводу, что количество смертей от жары в Европе может вырасти втрое к 2100 году, если температура на планете повысится на 3 градуса Цельсия.