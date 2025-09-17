Губернатор Ставрополья поздравил команду "Это Кавказ" с 10-летием

Владимир Владимиров, что регион включился в проект с первых дней

ПЯТИГОРСК, 17 сентября. /ТАСС/. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поздравил команду "Это Кавказ" с 10-летием и отметил, что проект позволил множеству людей заново открыть для себя регион. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Проекту "Это Кавказ", который ведет агентство ТАСС, исполнилось 10 лет. Поздравляю его команду с юбилеем, эта инициатива позволила множеству людей в России и за рубежом заново открыть наш большой регион. Проект помогает огромной аудитории получать достоверную информацию о Северном Кавказе. О жизни и истории, о культуре и традициях народов. Это настоящая энциклопедия жизни нашего большого региона - честная, теплая, живая", - написал губернатор в Telegram-канале.

Он также отметил, что Ставрополье включилось в проект с первых дней.

"Ставрополье включилось в проект с первых дней. Краю посвящены многие материалы. О чем бы ни шла речь - о выдающихся людях, о главных общественных или культурных событиях - каждое сказанное в рамках проекта слово помогало и помогает увлекать людей нашим краем. Желаю команде "Это Кавказ" новых идей, ярких героев и растущей аудитории. Уверен, впереди еще много интересных историй, которые будут вдохновлять и объединять", - добавил Владимиров.