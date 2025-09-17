Патриарх привел в пример уже реализованное сотрудничество представителей религий в Российской Федерации и Республике Казахстан

АСТАНА, 17 сентября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал к созданию консультативного совета религий при ООН, отметив укрепление миротворческого потенциала организации при участии в ней религиозных общин.

"Не потеряла своей актуальности идея создания консультативного совета религий при ООН, который мы вместе с рядом досточтимых религиозных лидеров пытались реализовать почти 20 лет тому назад. Тогда, к сожалению, сторонники радикального секуляризма не дали нам этого сделать. Участие руководства традиционных общин безусловно укрепило бы миротворческий потенциал ООН. Наш совместный голос, учитывая принадлежность к нам, разным религиям и нациям, мог быть голосом совести и примирения", - сказал он в своем выступлении на VIII Съезде лидеров мировых и традиционных религий.

Он отметил присутствие на мероприятии представителей ООН и выразил надежду на их содействие в продвижении интересов религиозных организаций. "Ныне мы приветствуем здесь представителей Организации Объединенных Наций и надеемся, что это будет полезно для продвижения наших идей на площадках ООН", - подчеркнул глава РПЦ.

Патриарх привел в пример уже реализованное сотрудничество представителей религий в Российской Федерации и Республике Казахстан. "Верующие люди являются носителями многовековой религиозной культуры, предполагающей взаимное уважение, мир и созидательное сотрудничество. Благодаря этому представители разных религий и национальностей и между собой, в частности в России, в Казахстане, да и в других местах, вместе трудятся на благо своих стран и народов", - добавил предстоятель Русской православной церкви.

"Религиозным лидерам действительно есть что сказать миру для того, чтобы он стал в будущем лучше и безопаснее", - заключил патриарх.

VIII Съезд лидеров мировых и традиционных религий под названием "Диалог религий: синергия во имя будущего" проходит в столице Казахстана 17-18 сентября. В работе съезда, как ожидается, примут участие более 100 делегаций из порядка 60 стран мира, в том числе духовные лидеры христианства, ислама, буддизма, иудаизма, индуизма, даосизма, зороастризма, синтоизма, а также представители международных организаций. От России на съезде присутствуют несколько представителей различных религий, в том числе глава Русской православной церкви Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.