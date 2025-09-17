Торговый комплекс был закрыт более года из-за нарушения правил пожарной безопасности

КЕМЕРОВО, 17 сентября. /ТАСС/. Центральный районный суд Кемерова отменил ограничительные меры в отношении торгово-развлекательного комплекса "Променад-1", который был закрыт из-за нарушений правил пожарной безопасности. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

"16 сентября 2025 года суд удовлетворил заявления ООО "Управляющая компания" и собственника одного из нежилых помещений ТРК "Променад-1", отменив обеспечительные меры, введенные 19 июля 2024 года. Определение суда подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано", - говорится в сообщении.



В июле 2024 года прокурор Центрального района Кемерова обратился в суд с иском к ООО "Управляющая компания", в котором просил устранить до 1 октября 2024 года нарушения требований законодательства о пожарной безопасности. 19 июля 2024 года суд принял решение о запрете деятельности по эксплуатации ТРК.