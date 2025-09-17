Указ направлен на поддержку волонтерской деятельности в регионе

ЛУГАНСК, 17 сентября. /ТАСС/. Глава ЛНР Леонид Пасечник подписал указ о создании комиссии по определению причин ранений или гибели волонтеров, благодаря чему они или их семьи смогут получать социальные выплаты. Об этом глава региона сообщил в мессенджере MAX.

"На региональном уровне проработали механизм, обеспечивающий эту поддержку. Документ предусматривает создание комиссии, которая определяет причинно-следственную связь между получением вреда здоровью или гибелью добровольца и его деятельностью. Благодаря этому волонтеры и члены их семей смогут получить заключение и оформить положенные им социальные выплаты", - сообщил Пасечник.

По его словам, указ направлен на поддержку волонтерской деятельности в ЛНР и является продолжением инициативы президента Российской Федерации Владимира Путина, который уделяет особое внимание развитию волонтерского движения и повышению социальной защищенности тех, кто по зову сердца оказывает помощь нуждающимся.

"Волонтеры проявляют мужество и бескорыстие, являясь примером настоящего гражданского долга. Часто, рискуя собой, они оказывают помощь в самых сложных ситуациях и, безусловно, нуждаются в социальной защите и поддержке со стороны государства. Совместными усилиями федеральной и региональной власти для этого создаются все необходимые условия", - отметил он.