Замглавы МИД РФ поделился, что его фаворит - Shaman

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков поделился, что будет болеть за участника от России Ярослава Дронова (Shaman) на международном песенном конкурсе "Интервидение".

"Мы ждем это замечательное событие, ждем возможности приобщиться к образцам современной музыкальной культуры независимо от жанров, от исполнителей. Болеем за Shaman", - сказал высокопоставленный дипломат журналистам.

"Интервидение" - песенный конкурс существовавшей в 1946-1993 годах Международной организации телевидения и радиовещания (OIRT) - проводилось в 1960 - 1980-х годах по аналогии с "Евровидением", музыкальной премией отколовшегося от OIRT Европейского вещательного союза. В конкурсе принимали участие не только социалистические страны, близкие СССР, но и Австрия, Бельгия, Испания, Канада, Нидерланды, Португалия, Финляндия.

Возрожденное "Интервидение" пройдет 20 сентября 2025 года в Москве, прямую трансляцию покажет Первый канал.

ТАСС - информационный партнер конкурса.