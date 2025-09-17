ФПА: более 77% адвокатов поддерживает реформу адвокатуры

В Федеральной палате адвокатов отметили, что инициатива Минюста направлена на развитие адвокатуры и профессионализацию судебного представительства

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Более 77% представителей адвокатского сообщества поддерживают инициативу Минюста по проведению реформы института адвокатуры, по результатам которой судебное представительство почти целиком будет осуществляться только теми юристами, которые имеют статус адвокатов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федеральной палаты адвокатов (ФПА).

"Федеральная палата адвокатов Российской Федерации подвела итоги опроса о законопроекте Минюста России, направленном на развитие адвокатуры и профессионализацию на ее основе судебного представительства. ФПА РФ обнародовала результаты опроса адвокатского сообщества. 77,4% респондентов поддерживают законопроект Минюста России о судебном представительстве", - сказали в пресс-службе.

В опросе приняли участие 4 979 человек, адвокаты и председатели адвокатских коллегий. Исследование велось в интернете с 9 по 15 сентября 2025 года. "Почти одинаковое число респондентов ожидают от поправок положительный эффект (38%) и не прогнозируют никаких существенных последствий (35,6%). Каждый седьмой (14,1%) затруднился дать определенный прогноз, и меньше всего (12,3%) оказалось тех, кто опасается негативного влияния нововведений",- сообщили в пресс-службе ФПА.

Респонденты также разделились во мнении касательно влияния поправок на средний уровень цен на рынке юридических услуг в течение переходного периода. Каждый третий (26,3%) ответил, что на ценообразование повлияет общий уровень инфляции. Четверть респондентов (25,4%) считают, что цены останутся на прежнем уровне, и чуть меньше (20,4%) - что цены незначительно вырастут.

Президент ФПА РФ Светлана Володина в беседе с пресс-службой поблагодарила коллег, принявших участие в опросе, подчеркнув, что в рамках обсуждения законопроекта о судебном представительстве высказанное ими мнение имеет большую ценность. "Позиция адвокатского сообщества для нас очень важна, и мы также прислушиваемся к мнению частнопрактикующих юристов, желающих прийти в адвокатуру. Например, ранее высказывались замечания о необходимости корректировки вопросов к претендентам на приобретение статуса адвоката. Совет ФПА РФ сократил количество вопросов по уголовному праву и процессу и добавил цивилистические", - сказала она.

В настоящее время в Госдуму внесен на рассмотрение так называемый закон об обязательном представительстве адвокатов, который был подготовлен Минюстом. Согласно этому нормативно-правовому документу, интересы граждан и организаций во всех судах смогут представлять только адвокаты. В законопроекте также предусмотрены и исключения. Например, такие правила не будут распространяться на споры, рассматриваемые мировыми судьями, и на дела об административных правонарушениях. Сохраняется право граждан представлять свои интересы лично.