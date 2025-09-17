Замглавы Минобрнауки Андрей Омельчук рассказал о развитии цифровой платформы для ученых, которая объединяет данные научных исследований, экспертов РАН и бизнес-заказы

КАЗАНЬ, 17 сентября. /ТАСС/. Университет Иннополис разрабатывает цифрового ассистента-исследователя на базе искусственного интеллекта, который поможет ученым в проверке гипотез и ускорит научные исследования. Об сообщил заместитель министра науки и высшего образования РФ Андрей Омельчук на пленарном заседании международного форума Kazan Digital Week.

"Университет Иннополис, как один из ведущих центров искусственного интеллекта, взялся, на наш взгляд, за одну из сложнейших задач - создание цифрового ассистента-исследователя, который позволит помогать в проверке гипотез, выдвигать новые гипотезы. Мы видим в этом существенное ускорение цикла научных исследований", - отметил Омельчук.

Он также рассказал о развитии цифровой платформы для ученых, которая объединяет данные научных исследований, экспертов РАН и бизнес-заказы. "На следующем этапе <...> у нас должны появиться госуслуги "наука" - когда для ученых появляются понятные и простые интерфейсы", - добавил он.

В сфере образования, по словам Омельчука, в текущем году планируется запустить всего 18 цифровых сервисов, 12 из которых уже работают. Он подчеркнул, что особые успехи достигнуты в цифровизации приемной кампании: минимальное время подачи заявления в вуз сократилось до 50 секунд. В 2025 году через госуслуги подано более 1,2 млн заявлений.

"Мы видим явный рост интереса к IT-специальностям - на протяжении всей приемной кампании топ-5 <...> специальностей по количеству поданных заявлений, по числу проступающих связаны с информационными технологиями. Мы видим неуклонный рост интереса абитуриентов к IT-специальностям направлениям. Считаем, что это поможет обеспечить столь динамичную отрасль качественными и конкурентоспособными кадрами", - заключил замминистра.

О форуме

Международный форум Kazan Digital Week проходит с 17 по 19 сентября 2025 года в Татарстане. Деловая программа включает более 160 секций, выступят более 1,2 тыс. спикеров. В форуме участвует более 70 стран. Программа структурирована по 10 тематическим направлениям. Эксперты в частности обсудят темы цифровых технологий в госуправлении, образовании, культуре, здравоохранении, сельском хозяйстве, кибербезопасность, финтех и интеллектуальные транспортные системы. Впервые форум прошел в 2020 году, а 2023 году мероприятие получило федеральный статус.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.