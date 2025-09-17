Мероприятие пройдет с 25 по 28 сентября

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Специальный туристический поезд запустят в Калмыкии на время проведения III Международного буддийского форума, который состоится в Элисте. Об этом сообщили в пресс-службе форума.

"III Международный буддийский форум пройдет в столице Калмыкии с 25 по 28 сентября и соберет гостей из около 35 стран. <...> Два главных направления форума - деловая и культурная программы. Форум откроется авторским мультимедийным шоу "Ставка кочевника" 25 сентября. Режиссер-постановщик церемонии - Андрей Болтенко, сооснователь мультимедиа студии Raketamedia (в портфолио которой - Олимпийские игры в Сочи, Евровидение, Алые Паруса), известный режиссер и продюсер. <...> В период с 23 по 28 сентября в Калмыкию будет запущен специальный туристический поезд", - сказано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что свое участие уже подтвердили делегации Китая, Шри-Ланки, Индии, Бангладеш, Непала, Камбоджи, Мьянмы, Республики Корея, Белоруссии, Сербии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Монголии, Уганды, Бразилии, Бутана, Германии, Испании, а также буддийские регионы России - Бурятия и Тува. Глава Калмыкии Бату Хасиков также отметил, что проведение форума является для республики возможностью внести свой вклад в укрепление международного авторитета страны. "Я рад, что все буддийские регионы подключились к работе, и результаты уже очевидны. Важно подчеркнуть, что Россия - многонациональная и многоконфессиональная страна, которая объединяет огромное количество народов. Мы этим гордимся - при всем разнообразии мы едины перед вызовами", - приводятся его слова в сообщении.

Кроме того, уточняется, что среди почетных гостей форума - директор школы боевых искусств монастыря Шаолиня Сунъяна города Дэнфэн досточтимый Чэнь Цзюнькай, директор шаолиньского института каллиграфии и живописи Дамо Чжан Цзяньхуа, настоятель Монастырского университета Палден Таши Дрепунг Гоманг Его Превосходительство почтенный Джигме Гьяцо и другие почетные гости.

По словам президента Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям Алексея Маслова, форум представляет собой "комплексное, большое мероприятие, участие в котором примут несколько десятков крупных исследователей со всей России и из-за рубежа". "Мы ожидаем плодотворной профессиональной и научной дискуссии. Нам важно показать, что буддизм - интегральная часть российской культуры", - цитирует его слова пресс-служба.

О форуме

III Международный форум "Буддийский мир в новом тысячелетии" пройдет с 25 по 28 сентября в Элисте по поручению президента РФ Владимира Путина. На форуме ожидаются делегации порядка 35 стран, в их составе - представители буддийского духовенства: учителя, духовные наставники, настоятели храмов. Организаторами Форума выступают правительство Республики Калмыкия, Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям, Центральное духовное управление буддистов, Центральный Хурул Калмыкии и при поддержке Буддийской традиционной Сангхи России и Ассамблеи буддистов России.