Эксперт Карчаа: Киев пытается сорвать подготовку ЗАЭС к переводу в режим генерации

Ренат Карчаа акцентировал, что киевские власти с 2022 года посредством применения огневых ударов пытаются создать проблемы в части энергообеспечения ЗАЭС

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Киевский режим обстрелами инфраструктуры Запорожской АЭС, такой как топливные склады, пытается сорвать подготовку станции к потенциальному переводу в режим генерации. Цель ВСУ - не допустить восстановления прежних или возможного строительства новых линий внешнего энергоснабжения станции и иных объектов инфраструктуры, заявил ТАСС эксперт в области атомной энергетики, советник главы Крыма, депутат Законодательного собрания Запорожской области Ренат Карчаа.

"Одна мысль о том, что станция заработает, электроэнергия пойдет в Россию, в наши регионы, приводит киевский режим в состояние крайнего бешенства. А для этого необходимо обеспечить стабильное внешнее энергообеспечение ЗАЭС. И сейчас Киев пытается создать проблемы для возможного восстановления прежних поврежденных линий внешнего энергопитания ЗАЭС. Своими действиями они также демонстрируют, что в случае, если мы найдем какой-то иной путь прокладки альтернативных линий, они будут наносить по ним удары", - считает он.

Карчаа акцентировал, что киевские власти с 2022 года посредством применения огневых ударов пытаются создать проблемы в части энергообеспечения ЗАЭС. Он напомнил, что ранее ВСУ били по открытым распределительным устройствам (ОРУ), расположенным на теплоэлектростанции поблизости с ЗАЭС и работавшим на нее.

"Ничего нового в почерке Киева нет, сейчас происходит то же самое. Они пытаются держать нас в состоянии перманентного напряжения. И обстрел квадрата локации складов с топливом для резервных дизель-генераторов имеет ту же цель", - сказал собеседник агентства.

16 сентября ВСУ из артиллерии обстреляли район складов с дизельным топливом ЗАЭС, возник пожар в 400 метрах от резервуаров. Радиационный фон в пределах нормы, пострадавших среди персонала станции нет. Пожар потушен, резервуары не повреждены. Топливо предназначено для аварийных дизель-генераторов. Они включаются, когда станция полностью теряет внешнее электропитание. Уничтожение резервного топлива лишит АЭС последнего источника энергии для охлаждения реакторов, последствия в таком случае будут катастрофическими и необратимыми, заявили ранее ТАСС на ЗАЭС.

При этом уже пятый месяц ЗАЭС запитана от единственной высоковольтной линии внешнего энергоснабжения "Днепровская", которая идет с территории Украины. 4 июля произошел блэкаут. Из-за отключения последней линии ЗАЭС полностью потеряла внешнее электроснабжение, питание собственных нужд осуществлялось от дизель-генераторов. Через несколько часов линия "Днепровская" была введена в работу, внешнее энергоснабжение станции было восстановлено.