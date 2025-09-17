В документе предлагается установить возможность продлевать до пяти суток срок возвращения осужденного в исправительный центр в случае возникновения непредвиденных обстоятельств

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект об унификации подходов к розыску и заключению под стражу по решению суда осужденных, уклонившихся от отбывания принудительных работ.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы правительством РФ в июне. Изменения коснутся Уголовно-исполнительного кодекса РФ. Согласно УИК, уклоняющимся от отбывания принудительных работ признается осужденный, который уклонился от получения предписания о направлении к месту отбывания наказания, не прибыл к месту отбывания наказания, не вернулся в исправительный центр по истечении разрешенного срока выезда или самовольно оставил исправительный центр, место работы и место проживания, определенные администрацией исправительного центра.

В первых двух случаях кодекс предусматривает возможность объявления розыска территориальным органом ФСИН с дальнейшим задержанием на срок до 48 часов, которое может быть продлено судом до 30 суток. Также в отношении такого осужденного суд может принять решение о заключении под стражу и замене принудительных работ лишением свободы. В остальных случаях розыск объявляется администрацией исправительного центра. При этом также не прописана возможность заключения осужденного под стражу по решению суда.

Законопроектом предлагается установить, что территориальный орган ФСИН будет объявлять в розыск осужденного, уклонившегося от принудительных работ, по всем указанным выше основаниям. Также предлагается установить право суда выносить решение о заключении под стражу осужденных, уклоняющихся от работ, во всех указанных случаях. Соответствующие изменения предлагается внести в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, законопроект также принят Госдумой в первом чтении.

Кроме того, предлагается установить возможность продлевать до пяти суток срок возвращения осужденного в исправительный центр в случае возникновения непредвиденных обстоятельств, препятствующих возвращению. Продление этого срока будет возможно только по постановлению уголовно-исполнительной инспекции по месту пребывания осужденного. Как отмечается в пояснительной записке, это поможет устранить правовую неопределенность при решении о заключении под стражу осужденных, уклоняющихся от принудительных работ. Сейчас осужденным к принудительным работам для решения неотложных вопросов администрация исправительного центра может разрешить краткосрочный выезд за его пределы на срок до пяти суток.