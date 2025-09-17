В 2019-2020 годах государственным заказчиком с ФГБУ "Научно-исследовательский институт "Восход" заключены три контракта по разработке специального программного обеспечения для обработки информации

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Следователи СК завершили расследование уголовного дела в отношении бывших высокопоставленных сотрудников Росгвардии о превышении полномочий при реализации национального проекта с ущербом в 350 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Главным военным следственным управлением СК России завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя Департамента цифрового развития и защиты информации Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации Михаила Варенцова и бывшего начальника Главного центра информационных технологий войск Национальной гвардии РФ по инженерно-техническому обеспечению Николая Чепкасова. Они обвиняются в превышении должностных полномочий при реализации национального проекта "Цифровая экономика Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В 2019-2020 годах государственным заказчиком с ФГБУ "Научно-исследовательский институт "Восход" заключены три многомиллионных контракта по разработке специального программного обеспечения для обработки информации. Обязанности по контролю за выполнением контрактов возлагались на Варенцова и Чепкасова. По данным следствия, в 2021-2023 годах в ходе выполнения национального проекта Варенцов и Чепкасов, превышая свои должностные полномочия, организовали приемку и оплату специального программного обеспечения, не соответствующего требованиям государственных контрактов. В результате преступления условия контрактов выполнены не были, Росгвардии причинен материальный ущерб в размере более чем 350 млн рублей.

"В целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий по ходатайству следователя ГВСУ СК России судом на имущество обвиняемых наложен арест. По уголовному делу допрошены свидетели, проведены очные ставки, изъяты и осмотрены предметы и документы, получены заключения судебных экспертиз, собраны доказательства, которые полностью подтверждают причастность Варенцова и Чепкасова к указанному преступлению", - заключили в СК.