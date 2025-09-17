За детьми будет присматривать социальная няня

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Комнаты для ухода и присмотра студенток за детьми работают в пяти вузах Петербурга. Об этом сообщила на пресс-конференции в ТАСС председатель городского комитета по социальной политике Елена Фидрикова.

"Наш город большой, но только один вуз имеет региональный статус - это наш Институт психологии и социальной работы, где мы начали эту работу. Но нам в помощь министерство высшего образования своими методическими рекомендациями спустило на весь ректорский состав рекомендации по открытию таких комнат в каждом федеральном вузе. И вот уже четыре федеральных вуза вместе с нами, причем они создают инфраструктуру, выделяют комнату, оснащают всем необходимым, а мы готовы предоставить бесплатно социальную няню", - сказала она.

Как напомнила председатель комитета, первая такая комната открылась в апреле на базе Санкт-Петербургского государственного института психологии и социальной работы. Сейчас к программе присоединились Российский государственный гидрометеорологический университет, Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет, Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет.

В комнате есть необходимые детские принадлежности, современные технические средства, игрушки, книги. За детьми будет присматривать социальная няня, при необходимости мама или папа смогут в любой момент навестить и покормить ребенка. Специалисты будут проводить консультации для молодых родителей и беременных студенток, оказывать психологическую помощь, информировать о мерах социальной поддержки.

Фидрикова отметила, что вузы могут оказать поддержку мамам-студенткам не только через создание специализированных комнат, но и гибким графиком обучения, дополнительными льготами. "Обращаемся к работодателям, в том числе к нашим руководителям вузов - создавайте условия, если нет возможности выделять комнату, значит, переформатируйте отношение к молодым семьям, к тем девочкам, которые приняли решение в юном и правильном возрасте стать мамой", - сказала она.