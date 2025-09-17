Максим Древаль выразил уверенность, что часть людей, которая в угоду политической конъюнктуре вынуждена говорить на украинском языке, "думает при этом все равно на русском"

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Русский язык продолжает жить в сердцах людей, семьях, культуре Украины, несмотря на попытки вытеснить его. Такое мнение выразил ТАСС член Совета по поддержке русского языка и языков народов России, генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

Ранее депутат Львовского горсовета от всеукраинского объединения "Свобода" Любомир Мельничук заявил, что Львов русифицируется и нужны меры по защите украинского языка в регионе. На пленарном заседании Львовского горсовета он посетовал, что город, который называли самым украиноязычным, теряет свой статус, "и это катастрофически большая проблема".

"Знаете, то, о чем говорит украинский депутат - это естественный процесс. Нельзя административными мерами, ультиматумами запретить людям говорить на языке, который является для них родным <…>. Как бы не пытались на Украине его вытеснить, а делается для этого немало, он продолжает жить в сердцах людей, в семьях, в культуре", - сказал Древаль.

При этом он выразил уверенность, что часть людей, которая в угоду политической конъюнктуре вынуждена сегодня говорить на украинском языке, "думает при этом все равно на русском".

"То, что сегодня даже во Львове, который долгие годы называли самым украиноязычным, люди говорят по-русски, подтверждает тот факт, что язык живет там, где он нужен людям. Искусственные запреты на родной язык не могут привести к укреплению государства. Наоборот, это дорога к разобщению общества", - заключил эксперт.

На Украине с 2014 года проводится курс на открытое вытеснение русского языка. В 2019 году был принят закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который значительно ограничил возможность использования в стране русского и языков национальных меньшинств. Власти на местах ввели полный запрет на русскоязычные произведения искусства, книги, фильмы, спектакли, песни, запрещают изучение русского языка в школах и вузах, а также требуют, чтобы школьники во время перемен общались только на украинском. При этом граждане страны продолжают широко использовать русский язык в повседневной жизни, что постоянно становится поводом для конфликтов.