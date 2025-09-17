Содержание жирафов в частных домах противоречит действующему законодательству, так как они включены в перечень животных, содержание которых запрещено вне специализированных учреждений

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Останкинский районный суд Москвы по иску прокуратуры признал незаконным интернет-объявление о продаже жирафа в частные руки и запретил его распространение. Об этом говорится в материалах суда, имеющихся в распоряжении ТАСС.

"Административный иск прокурора удовлетворить, признать информацию, размещенную на сайте в сети Интернет о продаже жирафа в частные руки, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации", - указано в решении суда.

В прокуратуре пояснили, что объявление было обнаружено при мониторинге сайтов, посвященных экзотическим животным. Ведомство указало, что содержание жирафов в частных домах противоречит действующему законодательству, так как они включены в перечень животных, содержание которых запрещено вне специализированных учреждений.