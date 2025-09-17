Заммэра Петр Бирюков отметил, что для москвичей такие работы проходят практически незаметно

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства провели ремонт Новодевичьей набережной в центре столицы. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"В этом году запланировано обновление ряда набережных, на каждой из них проведем расшивку швов гранитной облицовки. Завершили работы на Новодевичьей набережной, там выполнили расшивку около 15 тыс. погонных м швов и пескоструйную очистку более 4 тыс. кв. м покрытий", - сказал Бирюков.

Он пояснил, что ремонт швов облицовки начинается с очистки камня, затем специалисты приступают непосредственно к расшивке.

"Швы между плитами очищают от старого наполнителя, промывают, после чего заполняют полимерцементным материалом и затирают водонепроницаемым раствором. Эти мероприятия проводятся на каждой набережной раз в пять лет, они необходимы для обеспечения безопасной эксплуатации сооружений, ведь со временем материал швов разрушается, что может привести к смещению и даже выпадению гранитных плит", - добавил заммэра.

По словам главы комплекса городского хозяйства, для москвичей такие работы проходят практически незаметно, так как строительные леса устанавливают со стороны воды и потом передвигают с участка на участок.