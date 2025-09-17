Вблизи парковых зон Москвы осенью возможно появление лосей. Об этом предупреждают исследователи-биологи. Некоторые из животных могут выходить в жилые районы и появляться на оживленных автотрассах. Почему это происходит и что делать при такой неожиданной встрече человеку — читайте в материале ТАСС

Урбанизация и гормоны

Как правило, "в люди" выходят самцы, которые активно ищут подруг и во время этих поисков, на фоне гормонального всплеска, становятся более бесстрашными. "На поведение лосей осенью оказывают влияние сезонные гормональные изменения, связанные с периодом года. В осенний период самцы становятся более агрессивными, активно перемещаются в поисках самок, могут заходить на территории жилых комплексов", — рассказала ТАСС начальник научного отдела национального парка "Лосиный остров" Карина Фоменко. Впрочем, брачный гон — не единственная причина. Некоторых животных за границы естественной среды может выгонять и голод.

В социальных сетях распространилось видео, на котором два лося прогуливаются вблизи Дома правительства Московской области. Как сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства Подмосковья, одного из сохатых, вышедших в городскую местность в Красногорске, удалось обнаружить. Его поймали недалеко от станции метро "Мякинино" и после осмотра ветеринарами, которые признали состояние животного удовлетворительным, было принято решение транспортировать его на территорию "Лосиного острова". Там лось и был выпущен в естественную среду обитания.

Специалисты предупреждают о факторах антропогенного воздействия на животных. Расширение городов и развитие транспортной инфраструктуры приводят к изменению естественных мест обитания диких животных, в том числе и лосей. "Лесные массивы оказываются разрезанными дорогами, что облегчает животным доступ к урбанизированным территориям", — пояснила Карина Фоменко.

Как вести себя при встрече

Если вы неожиданно встретились с лосем, как и с любым другим диким животным, необходимо сохранять спокойствие.

Нельзя приближаться к лосю, чтобы не испугать животное, потому что страх может спровоцировать его на атаку. Испуганное животное может нанести ущерб человеку. А учитывая, что рост сохатого самца может достигать 2 м в холке, а вес 600–700 кг, — ущерб этот может оказаться фатальным.

Если вы встретили лося на автомобильной дороге, находясь внутри авто, помните, что он воспринимает машину как хищника и может пытаться убежать, при этом опять же нанести (возможно, даже случайно) ущерб окружающим или пораниться о какие-либо предметы.

Важно обеспечить как собственную безопасность, так и животного, которому необходимо помочь вернуться в лес. Однако самостоятельно делать это не стоит — эксперты призывают о встрече с дикими животными в городской черте сообщать по единому телефону экстренного реагирования 112.