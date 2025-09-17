В образовательном пространстве общаются учителя, родители и учащиеся

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Образовательное пространство "Сферум" в национальном мессенджере Max уже активно используют в 20 российских регионах. В нем общаются учителя, родители и учащиеся, сообщили ТАСС в пресс-службе "Сферума".

Ранее "Сферум" при поддержке Минпросвещения России успешно завершил все интеграционные процессы в национальный мессенджер Max. С нового учебного года образовательное пространство поэтапно становится доступным для пользователей, начиная с пилотных регионов. Планируется, что до конца ноября 2025 года "Сферум" в Мax будет доступен для пользователей всех регионов страны.

"Образовательное пространство "Сферум" в национальном мессенджере Max уже используют педагоги, учащиеся и их родители 20 российских регионов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что в образовательном пространстве в Max представлены основные функции "Сферума", такие как чаты, видеозвонки, интерактивная доска для совместного изучения материалов, сервисы "Сбор файлов" и "Помощник ученика", чат-бот "Пушкинская карта" и многое другое. Педагоги обладают уникальным знаком отличия - академической шапочкой, которую можно получить только верифицированным учителям. Кроме того, в образовательном пространстве в Max появились такие новые возможности, как единый доступ к образовательным сервисам и учебным материалам с помощью ФГИС "Моя школа", приложение "Госуслуги моя школа" с оценками, школьным расписанием и домашним заданием, сервис "Справка в школу", который позволяет родителям оперативно получать уведомления от педагогов и отправлять заявления об отсутствии ребенка в школе.

Особый акцент сделан на безопасности. Так, в "Сферум" в Max для пользователей с ролью "учащийся" по умолчанию работает "Безопасный режим". Это позволит повысить защищенность коммуникаций по учебе, поддерживая комфортную среду для детского общения.