Это стало большой поддержкой властям региона

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сентября. /ТАСС/. Около 100 тыс. человек, путешествовавших на автомобилях через Крымский мост, получили комплексную помощь в рамках впервые проведенной в самый напряженный летний период гуманитарной миссии Красного креста. Это стало большой поддержкой властям региона, сообщили журналистам власти Керчи.

"На протяжении нескольких лет организация пунктов раздачи питьевой воды на автоподходах к Крымскому мосту со стороны Керчи велась совместными усилиями администрации города и волонтерских движений. В нынешнем сезоне Российский Красный Крест оказал нам неоценимую поддержку, взяв на себя эти функции в самый напряженный летний период. Благодарю за своевременную и профессиональную помощь людям, оказавшимся в непростой ситуации во время продолжительного переезда. Надеюсь, что этот опыт положит начало нашему дальнейшему сотрудничеству", - приводятся в сообщении слова главы администрации Керчи Олега Каторгина.

Уточняется, что месячная гуманитарная миссия в районе города Керчи Крыму сотрудниками Красного Креста оказывалась автопутешественникам на подъездах к Крымскому мосту, где в августе из-за сезонного наплыва туристов люди вынуждены были ожидать досмотр в среднем от трех до шести часов. За период работы поддержку получили почти 100 тыс. человек.

Поясняется, что на мобильном пункте Российского Красного Креста, который был развернут 12 августа, представители Красного креста роздали автомобилистам почти 36,5 тыс. бутылок питьевой воды. Они также оказывали первую помощь, помогали вызвать скорую помощь, измеряли давление, при необходимости сопровождали семьи, нуждавшиеся в особой поддержке, до пунктов досмотра.

Мобильный пункт также включал комнату матери и ребенка, совмещенную с "комнатой охлаждения", где можно было отдохнуть, укрыться от жары и зарядить мобильные устройства. Комнатой матери и ребенка для отдыха и ухода за малышами воспользовались 136 семей. Детям-путешественникам раздали более 1 тыс. наборов с раскрасками и карандашами, чтобы они могли скрасить время ожидания.

Отмечается, что в работе принимали участие специалисты федеральной группы реагирования на ЧС, сотрудники и добровольцы регионального и керченского отделений Российского Красного Креста. Поддержка оказывалась во взаимодействии с администрацией города Керчи, Крымским республиканским центром медицины катастроф, Главным управлением МЧС России по Республике Крым и министерством здравоохранения Республики Крым.