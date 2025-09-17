Мужчина смог выехать из страны лишь после похорон, которые, по данным СМИ, состоялись 27 августа

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Погранслужба Украины выпустила из страны отца убитой в США украинки Ирины Заруцкой лишь после того, как в СМИ широко распространилась информация о том, что он не смог выехать на похороны. Об этом сообщил представитель ведомства Андрей Демченко.

По его словам, отец Заруцкой смог выехать "на днях" и уже прибыл в США. "Сейчас могу констатировать то, что он на днях все же выехал за пределы Украины на основании обстоятельств гуманитарного характера, ему предоставляется консульская помощь. И, собственно, он уже прибыл в США, где сможет попрощаться со своей дочерью", - сказал он на брифинге, запись которого опубликована в YouTube-канале агентства Укринформ.

Таким образом, мужчина смог выехать из страны лишь после похорон, которые, по данным СМИ, состоялись 27 августа. При этом Демченко попытался опровергнуть то, что отцу не дали выехать ранее. "Мы видели сообщения, которые распространялись, о том, что отца убитой в Америке украинки Ирины Заруцкой не выпустили за границу, что он не смог выехать за пределы Украины для того, чтобы попрощаться с дочерью. Но могу отметить, что все эти сообщения, все те комментарии, которые распространялись на различных информационных ресурсах, в том числе со ссылкой на зарубежные медиа, не соответствуют действительности, они абсурдны. Отец этой девушки не получал отказ в пунктах пропуска и не оформлялся до этого в пунктах пропуска на выезд с Украины", - утверждает он.

О том, что отца Заруцкой не выпустили с Украины на ее похороны из-за того, что он призывного возраста, еще 12 сентября писала британская газета The Daily Mail. Информация быстро распространилась в зарубежных и украинских СМИ. В этой связи депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) раскритиковал украинские власти за то, что "граница открыта для своих", но закрыта для обычных людей, и внес в парламент законопроект о свободном выезде для всех мужчин. Украинскую власть также раскритиковали за то, что они долгое время не реагировали на убийство Заруцкой.

22 августа американец Декарлос Браун напал с ножом на 23-летнюю украинскую беженку Ирину Заруцкую в трамвае. Девушка умерла на месте от полученных травм. Браун позднее был задержан, ему предъявлены обвинения в убийстве. Как отмечал президент США Дональд Трамп, преступник был рецидивистом - до этого полиция задерживала его по меньшей мере 14 раз, однако каждый раз он освобождался под залог, причем без выплаты денежных средств.