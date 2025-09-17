В УБК ведомства, в частности, отметили отсутствие официального сайта, публичных юридических данных и возможности оплаты онлайн

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Мошенники в аккаунтах поддельных магазинов по продаже букетов используют чужие фотографии и контент реальных флористических студий, у них чаще всего отсутствует сайт, а цены явно занижены. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ, характеризуя признаки поддельных магазинов.

"Общие признаки поддельных магазинов: аккаунты создаются с использованием чужих фотографий и контента реальных флористических студий, указанные адреса нередко принадлежат сторонним организациям, не имеющим отношения к продаже, отсутствует официальный сайт, возможность оплаты онлайн и публичные юридические данные", - сказали в управлении.

В МВД добавили, что при покупке товаров чаще всего общение ведется только через мессенджеры, нет возможности оставить отзыв под публикацией, а цены на букеты явно занижены. Также при продаже через фейковые магазины перевод оплаты за товар требуется полностью или частично до подтверждения заказа.

В ведомстве подчеркнули, что случаи мошенничества при заказе цветов через социальные сети продолжаются фиксироваться. Чаще всего схема одна и та же. Пользователь находит аккаунт с красивыми фото букетов, затем связывается через мессенджер (WhatsApp, Telegram), ему предоставляют реквизиты для оплаты - обычно это карта физического лица. После перевода денег связь обрывается, а заказ не выполняется.