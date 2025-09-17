Время ожидания со стороны Керчи составляет около трех часов

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сентября. /ТАСС/. Около 800 автомобилей находятся в очереди на подходах к Крымскому мосту со стороны Керчи, время ожидания составляет около трех часов. Об этом сообщается в Telegram-канале о ситуации на подходах к мосту.

По состоянию на 11:00 мск в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находилось более 500 машин, в то время как со стороны Тамани скоплений машин не наблюдалось. Время ожидания тогда составляло около двух часов.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 798 транспортных средств. Время ожидания - около трех часов", - говорится в сводке на 15:00 мск.

Там также уточняется, что со стороны Тамани очереди нет.