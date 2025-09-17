На церемонию открытия приехал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Знак "Город воинской славы" установили на въезде в город-крепость Кронштадт в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора Санкт-Петербурга. Знак установлен рядом с реконструированным участком Кронштадтского шоссе - на главном въезде в город-крепость со стороны КАД.

Знак, выполненный в форме носовой части военного корабля, покрыт натуральным гранитом и хромированным металлом. Надпись "Кронштадт" оформлена в стиле старославянского шрифта, который применяется для нанесения названий на корпуса кораблей Военно-морского флота России.

В церемонии открытия принял участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

"В год 80-летия Великой Победы мы открываем въездной знак - визитную карточку города. Кронштадт - город воинской славы России, символ ее морского величия. Новый памятник отражает историю и предназначение города, его подвиг, - сказал Беглов. - С установкой знака Кронштадт получил новый парадный въезд, которым можно гордиться. Пусть этот символ объединяет поколения. Пусть напоминает каждому, что Кронштадт - это город мужества".

Кронштадт был удостоен звания "Город воинской славы" в 2009 году, оно символизирует храбрость, упорство и массовый героизм его жителей, проявленные в борьбе за свободу и независимость Родины. В советское время город дважды был награжден орденом Красного Знамени - в 1954 и 1984 годах. На торжественной церемонии эти награды с честью пронесли солдаты роты почетного караула.