Плахотнюка экстрадируют в Молдавию 25 сентября в обстановке секретности

Бывшего лидера Демократической партии Молдавии поместят в тюрьму в Кишиневе

КИШИНЕВ, 17 сентября. /ТАСС/. Арестованный в Греции бывший лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк будет 25 сентября в обстановке секретности доставлен в Кишинев, где его поместят в тюрьму. Об этом сообщил журналистам глава Генерального инспектората полиции Виорел Чернауцану.

"25 сентября этот человек будет здесь, в Кишиневе <...>. Когда мы его привезем, он будет доставлен и помещен в пенитенциарное учреждение №13. Так что в первой фазе на этом процедура экстрадиции заканчивается. В дальнейшем уже прокуроры будут решать вопрос, будет ли этот процесс транспортировки, слушания, допроса, доставки в судебные учреждения обеспечиваться полицией, пенитенциарным учреждением или, возможно, национальным антикоррупционным центром", - пояснил глава полиции.

Он отказался сообщить детали экстрадиции, сославшись на соображения безопасности и отметив, что "не будет разглашена информация о транспортном средстве, маршруте и составе персонала, задействованного в миссии". "Определенные детали могут в какой-то степени подвергнуть угрозе его перемещение", - пояснил Чернауцану.

Окончательное решение об экстрадиции Плахотнюка Минюст Греции принял еще на прошлой неделе. При этом адвокат Плахотнюка Лучиан Рогак считает, что власти Молдавии намеренно затягивают процесс, разделив его дело на множество частей и используя пробелы в законодательстве об экстрадиции.

Со своей стороны, Плахотнюк выступил с обращением, в котором призвал своих сторонников объединиться для смены действующей власти в Молдавии. По его мнению, за годы правления президента Майи Санду и правящей Партии действия и солидарности в экономике страны случилась катастрофа. Политик раскритиковал власти за то, что они "разорвали общество на части" по этническому и идеологическому признаку. Он подчеркнул, что правосудие превратили в служанку власти, профессионалов в госструктурах унижают некомпетентные представители фонда Сороса (признан в РФ нежелательной организацией).

Ранее бывший премьер Молдавии Ион Стурза выразил мнение, что власти Молдавии боятся возвращения Плахотнюка, который, по его словам, обладает серьезным архивом компромата на политиков и чиновников. Экс-спикер парламента Александр Слусарь в свою очередь прямо заявил, что премьер Молдавии Дорин Речан боится возвращения Плахотнюка, у которого есть компромат на него. Он напомнил, что после того, как Плахотнюк захватил власть в стране, против Речана собирались завести несколько уголовных дел, но затем их закрыли.