МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Российско-китайский университет "МЭИ-Хайнань" впервые вручил дипломы магистрам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе НИУ "МЭИ".

Церемония состоялась в рамках первого дня международного форума "Хайнань 2025 - наука, образование, инновации", который проходит 17-18 сентября в Китае. Среди 17 первых выпускников 10 получили магистерскую степень по направлению "Моделирование в электроэнергетике" и 7 - по направлению "Искусственный интеллект".

На форуме также представили проект университетского кампуса "МЭИ-Хайнань", его планируют реализовать на острове Хайнань в городе Вэньчан, где располагается космодром. Он объединит образовательные и научные практики двух стран. В стенах университета будет проводиться подготовка высококвалифицированных кадров в области энергетики, цифровых технологий и аэрокосмической отрасли.

"Сегодня мы не просто говорим о сотрудничестве, а создаем реальные проекты, которые формируют будущее. Кампус "МЭИ-Хайнань" станет центром притяжения для талантливых студентов и исследователей всего региона", - подчеркнул в ходе своего выступления ректор НИУ "МЭИ" Николай Рогалев.

По его словам, первый выпуск магистров университета "МЭИ-Хайнань" подтверждает востребованность таких инициатив и демонстрирует, что развитие образовательных мостов между двумя странами имеет практическое значение и высокую перспективу.

В форуме также принял участие заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак, который отметил особую ключевую роль НИУ "МЭИ" как ведущего центра подготовки специалистов для энергетической отрасли и поддержал создание совместного российско-китайского кампуса "МЭИ-Хайнань".