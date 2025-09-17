С помощью искусственного интеллекта допускается обрабатывать и улучшать качество изображений и видеоматериалов

НЬЮ-ЙОРК, 17 сентября. /ТАСС/. Новостной портал Business Insider разрешил своим журналистам использовать технологии искусственного интеллекта (ИИ) при подготовке материалов. Об этом сообщил портал Status со ссылкой на оказавшееся в его распоряжении служебное письмо главного редактора Business Insider Джейми Хеллер.

"Данная политика разработана для того, чтобы разрешить и поощрить эксперименты с быстро меняющимися технологиями искусственного интеллекта при освещении для нашей аудитории важных событий в сфере бизнеса, технологий, инноваций", - приводит портал текст документа.

Согласно новым правилам, журналисты Business Insider могут использовать ИИ "как и любой другой инструмент". В частности, с помощью технологий искусственного интеллекта допускается обрабатывать и улучшать качество изображений и видеоматериалов.