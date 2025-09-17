Министр просвещения отметил, что наиболее востребованными направлениями стали производство авиационных двигателей, программирование, химическая технология, компьютерные системы

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Средний балл аттестатов поступающих в колледжи и техникумы России растет. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на совещании президента России Владимира Путина с правительством.

"Растет средний балл аттестата поступающих в колледжи. Четыре балла - средний балл аттестата, по некоторым специальностям - 4.9, то есть фактически отличники", - сказал он.

Министр также отметил, что наиболее востребованными направлениями стали производство авиационных двигателей, программирование, химическая технология, компьютерные системы.