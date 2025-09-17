Балтийский завод ОСК представит ледокол "Арктика" на выставке "Нева-2025"

На стенде покажут макет судна

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Балтийский завод Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) представит универсальный атомный ледокол проекта 22220 "Арктика" на международной выставке по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов и освоению океана и шельфа "Нева-2025". Об этом сообщили в пресс-службе корпорации.

"На стенде ОСК в рамках международной выставки и конференции "Нева-2025", которая пройдет с 23 по 26 сентября в Санкт-Петербурге, Балтийский завод представит макет построенного на предприятии универсального атомного ледокола проекта 22220 "Арктика", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что ледоколы проекта 22220 - самые большие и мощные в мире. "Их главной задачей является обеспечение круглогодичной навигации в западном районе Арктики, на мелководных участках Енисея и Обской губы, в летне-осенний период - в восточном районе Арктики", - добавили там.

"Арктика" - головное судно проекта 22220. Ледокол заложен на Балтийском заводе ОСК 5 ноября 2013 года, спущен на воду 16 июня 2016 года. Торжественная церемония с подписанием акта приема-передачи и поднятием на судне российского флага состоялась 21 октября 2020 года в Мурманске. В акватории Севморпути "Арктику" начали использовать в декабре 2020 года. Вслед за ним в состав ледокольного флота страны вошли серийные "Сибирь", "Урал" и "Якутия".