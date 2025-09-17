Это на 5% больше, чем в 2024 году, отметил глава исполкома организации Михаил Кузнецов

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Почти половина (46%) россиян, которые направили обращения на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным в декабре 2024 года, удовлетворены ответами властей. Как сообщил глава исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов, всего на прямую линию поступило 2,6 млн обращений.

"По поручению Владимира Владимировича мы отслеживаем обработку 2,6 млн обращений, поступивших на его адрес от органов власти и государственных корпораций <...>. Среди граждан, чьи обращения признаны решенными органами власти, 46% подтверждают удовлетворенность полученными ответами и решениями. Это на 5% больше, чем в прошлом году - динамика положительная", - заявил Кузнецов на совещании президента РФ с членами правительства.

По словам Кузнецова, лучшими регионами по работе с обращениями являются Тульская, Кемеровская, Челябинская и Ростовская области. "Необходимо активизировать работу в Дагестане, Брянской, Ивановской, Ярославской, Калмыкии и Бурятии", - отметил он.

Среди федеральных органов лучшие результаты демонстрируют Минвостокразвития, Федеральная служба приставов, Социальный фонд и Минкультуры. "В то же время требуется уделить внимание [по работе с обращениями] Центробанку, Минцифры и Федеральной налоговой службе. Среди компаний особенно активно обрабатывали обращения "Почта России", "Аэрофлот", ВТБ, Дом.РФ и "Россети", - заключил он.