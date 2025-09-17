Министр просвещения РФ Сергей Кравцов в свою очередь, сообщил, что в колледжи зачислены 1,1 млн человек

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин попросил рассказать об итогах приемной кампании этого года в колледжи и вузы. Речь об этом зашла во время совещания главы государства с правительством.

"Мы совсем недавно еще говорили о том, что школьники сдают экзамены и начинается приемная кампания в высшие учебные заведения, в колледжи. Сейчас уже можно поговорить о том, как эта кампания прошла и чем она закончилась, - обратился президент к министру просвещения РФ Сергею Кравцову. - Насколько я знаю, на 200 тыс. примерно в этом году в колледжи принято больше молодых людей, чем в прошлом году".

Министр, в свою очередь, сообщил, что в колледжи зачислены 1,1 млн человек. "Это на 200 тыс. больше, [чем в 2024 году]. Фактически сегодня обучаются в колледжах 3 млн 900 тыс. [человек]. Этот показатель сравним с 1970-ми годами в РСФСР", - отметил Кравцов.

Далее слово взял министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Он сообщил, что установленные цифры приема удалось закрыть почти на 100%. "По предварительным данным, в вузы зачислены 904 тыс. выпускников школ, колледжей, в том числе на бюджетные места и на места платного приема - 464 тыс. человек", - указал Фальков.

Путин также попросил министра здравоохранения Михаила Мурашко доложить о ситуации в профильных вузах и колледжах. "У нас в этом году для медицинских колледжей и вузов была увеличена бюджетная квота на 10 тыс. человек. Михаил Альбертович, как это сработало?" - обратился президент к Мурашко. После чего глава Минздрава представил доклад.