На эти цели выделено около 25 млрд рублей в 2025 году

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовал внимательно следить за расходованием средств при реализации проектов и программ по улучшению городской среды, на которые выделено около 25 млрд рублей в 2025 году.

"У нас прошли конкурсы по созданию комфортной городской среды. В этом году выделяются на эти программы 25 миллиардов рублей", - сказал он на совещании с правительством.

После чего Путин попросил доложить о реализации этих проектов главу Минстроя Ирека Файзуллина. Выслушав его, президент отметил: "Мешать работать людям не нужно в рамках этих программ. Там исходит инициатива от граждан, и это очень хорошо. Но контроль за тем, как расходуются эти 25 млрд рублей, все-таки должен быть налажен. Поэтому я прошу внимательно за этим смотреть и сделать все для того, чтобы максимального результата мы добивались в ходе этой работы совместно с регионами и с гражданами".