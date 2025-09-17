В регионе ожидаются сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром с порывами до 25 м/с

КРАСНОДАР, 17 сентября. /ТАСС/. Повышение уровня воды в реках на фоне ливней и ветра прогнозируют в Краснодарском крае в течение двух дней. Об этом сообщается в Telegram-канале Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Штормовое предупреждение объявили на 18 и 19 сентября. По данным синоптиков, в Краснодарском крае прогнозируются сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром с порывами до 25 м/с.

"На малых реках бассейна р. Кубань юго-восточной территории Краснодарского края (Мостовский, Лабинский , Апшеронский районы ), юго-западных притоках р. Кубань (МО Горячий Ключ, Северский, Абинский районы) и реках Черноморского побережья (МО Геленджик, МО Новороссийск, Туапсинский округ) ожидаются подъемы уровня воды, местами с превышением неблагоприятных отметок", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в отдельных районах края ожидаются сильный дождь и ливень, на участке от Анапы до Магри есть опасность формирования смерчей над морем.