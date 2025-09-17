Подано более 80 тыс. заявок на 30 тыс. мест, сообщил министр науки и высшего образования

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Квота правительства РФ на обучение иностранцев за счет государственного бюджета будет заполнена полностью. На данный момент уже подано более 80 тыс. заявок на 30 тыс. мест, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на совещании президента России Владимира Путина с правительством.

"Квота правительства России на обучение иностранцев за счет бюджета будет заполнена полностью. На 30 тыс. мест на данный момент подано свыше 80 тыс. заявок", - сказал он.

Министр также отметил, что сверх квоты на конкурсных условиях на бюджетную и платную основу уже зачислено более 66 тыс. иностранцев и соотечественников. Он подчеркнул, что среди иностранных граждан активно растет интерес к российскому образованию.

"Российское высшее образование наращивает свою привлекательность для абитуриентов из-за рубежа", - отметил Фальков.