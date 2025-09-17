Уточняется, что технические специалисты работают над восстановлением доступа к сайту

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Сайт движения "Другая Украина", которое возглавляет экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук, подвергся уже второй с начала недели DDoS-атаке.

"На сайт движения "Другая Украина" совершена очередная мощная DDoS-атака. Сам факт этих отчаянных атак красноречиво доказывает: мы все делаем правильно, а наши оппоненты бьются в агонии, пытаясь остановить распространение правдивой информации о преступлениях режима Зеленского. Но у них ничего не выйдет", - говорится в Telegram-канале движения.

Уточняется, что технические специалисты работают над восстановлением доступа к сайту. Как убедился корреспондент ТАСС, при попытке зайти на сайт движения открывается страница с ошибкой доступа.

В понедельник также сообщалось о DDoS-атаке. А на прошлой неделе сайт подвергался атакам три дня подряд - 9, 10 и 11 сентября.