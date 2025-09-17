Система не может предотвратить столкновения, вызванные другими участниками движения

КАЗАНЬ, 17 сентября. /ТАСС/. Электромобиль "Атом" оснащен системой, способной предотвратить до 80% аварий, происходящих по вине водителя. Об этом заявил заместитель генерального директора по продажам, послепродажному обслуживанию и развитию зарядной инфраструктуры АО "Кама" Александр Костылев на секции в рамках форума Kazan Digital Week.

"Машина работает таким образом: если мы видим, что впереди может произойти авария, мы пытаемся максимально избежать аварии. Как говорят разработчики ADAS (Advanced Driver Assistance Systems - система помощи водителю - прим. ТАСС), 80% тех аварий, которые происходят по вине водителя, который находится за рулем, мы уберем. Машина за водителя думает", - отметил Костылев.

Он подчеркнул, что система эффективна в ситуациях, когда авария происходит по вине водителя, но не может предотвратить столкновения, вызванные другими участниками движения.

Костылев также отметил, что автомобиль будет оснащен системой, которая сможет передавать информацию об инцидентах, включая ДТП, в системы управления таксопарками или в приложение. "Здесь зависит от таксопарка или каршерингового оператора, если они сделали интеграцию для получения информации, а для них это выгодно, чтобы они это видели в моменте, конечно, это будет сразу у них в их Fleet Management System (система управления автопарком - прим. ТАСС)", - уточнил он.

По его словам, на техническом уровне эта функция уже реализована. Электромобиль также будет оборудован кнопкой SOS для экстренных случаев.

Разработка электромобиля "Атом" ведется с 2021 года, в мае 2023 года был представлен первый функциональный прототип в Москве. Серийное производство и продажи электрокара планируется начать в 2025 году. Компания "Кама" - производитель "Атома" - была основана в августе 2021 года.

О форуме

Международный форум Kazan Digital Week проходит с 17 по 19 сентября 2025 года в Татарстане. Деловая программа включает более 160 секций, выступят более 1,2 тыс. спикеров. В форуме участвует более 70 стран. Программа структурирована по 10 тематическим направлениям. Эксперты в частности обсудят темы цифровых технологий в госуправлении, образовании, культуре, здравоохранении, сельском хозяйстве, кибербезопасность, финтех и интеллектуальные транспортные системы. Впервые форум прошел в 2020 году, а 2023 году мероприятие получило федеральный статус.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.