МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Молодые исполнители из 45 городов России, а также еще из восьми стран стали участниками культурно-просветительского проекта "Русская фортепианная школа". Финальные концерты второго сезона пройдут 8 и 9 октября в Большом зале Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, сообщили ТАСС в пресс-службе проекта.

"Русская фортепианная школа с ее 180-летней историей продолжает жить и развиваться в наших молодых музыкантах. Уникальная география проекта - от Южно-Сахалинска до Европы - наглядно демонстрирует, как культурное наследие объединяет таланты, стирая географические и временные границы. Мы не просто сохраняем традиции - мы создаем живую историю, где каждое выступление становится новым прочтением вечных шедевров", - приводятся слова генерального продюсера проекта Табриза Шахиди.

Так, география проекта охватила 45 городов по всей России, среди них Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Грозный, Ставрополь, Таганрог, Саратов, Самара, Уфа, Улан-Удэ, Белгород, Челябинск, а также города ДНР и ЛНР: Иловайск, Луганск, Лутугино, Свердловск. Среди зарубежных представителей - музыканты из Белоруссии, Казахстана, Китая, Сербии, Швейцарии, Германии, Армении и Грузии.

Отмечается, что за 2,5 года проекта было создано более 500 музыкальных видео с общим охватом в 40 млн просмотров. По словам Екатерины Мечетиной, задача проекта - зафиксировать принципы школы не теоретически, на бумаге, а практически -видеосъемкой концертов. "Этот проект, который можно назвать одновременно и масштабным фестивалем, и грандиозным циклом концертов, и настоящей летописью современного искусства фортепианной игры, заслуживает внимания самых разных слушателей - от просвещенных любителей музыки до самых требовательных и искушенных специалистов", - сказала она.