Илья Ильин отметил, что после реабилитации президент "Геликон-оперы" обязательно вернется к работе в театре

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Дмитрий Бертман, назначенный 17 сентября на должность президента Московского музыкального театра "Геликон-опера", успешно восстанавливается после болезни. Об этом сообщил ТАСС художественный руководитель театра Илья Ильин.

"С Дмитрием Александровичем все в порядке. Он находится в больнице, лечится, проходит реабилитацию. В общем, восстанавливается после болезни. И самое главное, что это восстановление идет успешно", - сказал он, не уточнив характер заболевания.

Ильин отметил, что после реабилитации президент "Геликон-оперы" обязательно вернется к работе в театре. При этом, обращает внимание собеседник агентства, сам он намерен во всем продолжать линию, начатую однажды Бертаманом.

Ранее в пресс-службе столичного департамента культуры сообщили ТАСС, что основатель и руководитель "Геликон-оперы" выразил желание отойти от плотного погружения в производственные и хозяйственные процессы и сосредоточиться на стратегических вопросах развития театра. Для руководства театром он предложил своих коллег: театр возглавили Марина Вожакина (директор) и Илья Ильин (художественный руководитель). Сам Бертман же был назначен на должность президента "Геликон-оперы".