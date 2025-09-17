Мероприятия запланированы на 23 локациях площадью более 1 тыс. га

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Более 2,6 млн деревьев будет высажено в Туве осенью 2025 года в рамках всероссийской акции "Сохраним лес". Об этом сообщила пресс-служба акции.

"В Республике Тыва в рамках всероссийской акции "Сохраним лес" высадят более 2,6 млн деревьев. Этой осенью в регионе запланировано более 20 мероприятий по посадке леса. <…> Центральное мероприятие акции "Сохраним лес" в Туве прошло 17 сентября. Новый хвойный лес заложили с участием специалистов Министерства лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва, Тандинского лесничества, АУ "Специализированное лесохозяйственное учреждение", сотрудников МВД Республики Тыва и волонтеров движения "Экосистема". Посадочный материал был приобретен в Ермаковском лесопитомнике", - говорится в сообщении.

По словам министра лесного хозяйства и природопользования Тувы Григория Ондара, за осенний период акции "Сохраним лес" пройдут высадки леса на 23 локациях общей площадью более 1 тыс. гектаров. "Будет высажено свыше 2,6 миллиона деревьев - это наш совместный вклад в укрепление и сохранение лесных ресурсов Тувы. Центральное событие акции прошло в "Тандинском лесничестве", где мы посадили более 57 тысяч сосен на площади 14,4 га", - сказал Ондар.

Всего в рамках всероссийской акции "Сохраним лес" на территории всех 89 регионов страны планируется высадить не менее 70 млн деревьев.

Об акции

Акция "Сохраним лес" - это всероссийская экологическая инициатива по восстановлению лесов, которая проходит в поддержку национального проекта "Экологическое благополучие". Организаторами акции выступают АНО "Сад Памяти" совместно с всероссийским движением "Экосистема", при поддержке Минприроды России и Рослесхоза. Акция направлена на привлечение внимания общества к проблемам восстановления и приумножения лесных богатств России, формирование бережного отношения к природе и повышение экологической грамотности населения. Присоединиться к акции может любой желающий.

