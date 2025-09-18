Диетолог Лебедева назвала продукты, которые нельзя есть осенью

Стоит отказаться от охлажденных и замороженных десертов и горячих закусок с улицы, указала доцент кафедры диетологии Университета Росбиотех

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Осенью стоит отказаться от горячих закусок с улицы, охлажденных и замороженных десертов, вместо этого лучше отдать предпочтение сезонным овощам и фруктам, жирной рыбе, бульонам, теплым кашам и ферментированным продуктам. Об этом ТАСС рассказала доцент кафедры диетологии Университета Росбиотех Анастасия Лебедева.

"Что касается продуктов из магазина, осенью стоит избегать охлажденные и замороженные десерты, поскольку холодная пища может усилить дискомфорт в горле, спровоцировать обострение заболеваний верхних дыхательных путей у чувствительных людей. Непродуманные сезонные фастфуды и дешевые горячие закуски с улицы могут стать причиной отравления из-за недостаточного соблюдения гигиены и переменчивой погоды, эти два фактора увеличивают риск кишечных инфекций. Если вы закрыли овощи в банки, обратите внимание на внешний вид консервов. Если закрутки вздулись, стали плохо пахнуть - такие продукты лучше выбросить", - сказала эксперт.

Лебедева также призвала внимательно относиться к сбору грибов, научиться отличать ядовитые от съедобных и правильно их обрабатывать.

"Осень - время созревания фруктов и урожая грибов. Именно в это время вы можете наесться яблок, слив, груш, ежевики, брусники, облепихи. Несмотря на то, что из сада фрукты и ягоды самые полезные, надо не забывать их мыть, иначе не избежать отравлений. Большую опасность представляют грибы. С учетом сезона нужно внимательно относиться к сбору грибов", - сказала она.

"В осеннем рационе сделайте акцент на сезонные овощи и фрукты - они богаты витаминами, клетчаткой и антиоксидантами, улучшают иммунитет и пищеварение; супы и бульоны - помогают согреться, легко усваиваются и обволакивают кишечник; теплые каши - надолго насытят организм без вреда для фигуры; ферментированные продукты, которые поддерживают микробиоту кишечника и иммунитет - квашеную капусту, натуральный йогурт, кефир, продукты с витамином D - жирная рыба, яйца", - порекомендовала Лебедева.

По ее словам, как и в любое время года, осенью важно уделять время термической обработке, следить за гигиеной и сроками годности.