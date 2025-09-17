Фальков: вузы воссоединенных регионов РФ целиком заполнили бюджетные места

Университеты исторических регионов впервые в эту приемную кампанию работали через суперсервисы и портал госуслуг, сообщил министр науки и высшего образования России

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Вузы исторических регионов России целиком заполнили бюджетные места и успешно справились с привлечением абитуриентов. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на совещании президента России Владимира Путина с правительством.

"Справились с привлечением абитуриентов на бюджетные места университеты воссоединенных территорий. Им по заявке регионов было выделено 27 593 места. Они полностью закрыты", - сказал он.

Министр также отметил, что интеграция вузов исторических регионов в единое образовательное пространство России продолжается и "в целом идет успешно". По его словам, об этом свидетельствует в том числе то, что университеты впервые в эту приемную кампанию работали через суперсервисы и портал госуслуг.