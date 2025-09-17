В частности, для этого задействуют порталы госуслуг

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Меры поддержки для ветеранов СВО и их семей должны предоставляться автоматически, без заявлений. Проработать такую возможность поручил президент России Владимир Путин.

Как следует из перечня поручений на сайте Кремля, задача поставлена правительству совместно с Минобороны России, фондом "Защитники Отечества" и региональными властями. Они должны "представить предложения по разработке порядка предоставления в электронном виде <...> мер социальной поддержки" участкам СВО и их родным, в том числе "в беззаявительном порядке или упреждающем (проактивном) режиме".

В частности, для этого задействуют федеральный и региональные порталы госуслуг. Доклад до теме Путин ждет до 25 сентября.