МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Эксперты Международной ассоциации по проверке фактов (Global Fact-Checking Network, GFCN), выступая на Форуме о будущем городов БРИКС "Облачные города", обозначили необходимость создания для государств БРИКС своих суверенных ИИ-систем. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ассоциации, поступившем в распоряжение ТАСС.

В ходе своей речи на сессии форума эксперт GFCN из Франции, аналитик в области геополитики, президент "Института 1717" Эммануэль Леруа объяснил важность создания суверенных ИИ-систем, которые не просто способствовали бы сохранению рабочих мест и укреплению информационной безопасности на уровне государств, но и учитывали культурные ценности каждого отдельного народа.

"ИИ не нейтрален. В том числе в сфере фактчекинга. Его опасности требуют суверенных ИИ для контролируемого будущего. Мир БРИКС и все государства, желающие к нему присоединиться, должны создать свои суверенные ИИ", - отметил аналитик. Эксперт GFCN также подчеркнул, что суверенный ИИ сможет защитить конфиденциальные данные от утечки на зарубежные серверы, что "особенно важно для внутренней и социальной стабильности".

Эксперт GFCN из Португалии, кандидат наук в области международного права Александр Геррейро, в свою очередь, выразил уверенность, что искусственный интеллект по-прежнему неспособен к тому уровню мышления, которое есть у человека. По мнению Геррейро, грамотные журналисты должны использовать это, чтобы вывести свою работу на новый уровень.

"Журналистика и фактчекинг должны оставаться критическими и базироваться на том, чтобы искать ответы на вопросы. Именно умение задавать вопросы - это то, на что ИИ не способен без человека", - добавил эксперт.

В сообщении пресс-службы ассоциации также указали, что на сессии "Выращено в лаборатории. Новая эра медиапроизводства" журналисты и фактчекеры обсудили тренды и угрозы изменения в мировом медиаландшафте, которые связаны с внедрением генеративного ИИ и его влиянием на восприятие новостей.

О форуме

Форум о будущем городов БРИКС "Облачные города" проходит 17-18 сентября в Москве, он посвящен роботизированным технологиям и искусственному интеллекту. Форум объединяет представителей органов власти, бизнеса, научно-технического сообщества и лидеров мнений более чем из 35 стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Европы, Латинской Америки и Африки.

ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.