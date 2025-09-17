В Подмосковье более десяти участников СВО стали депутатами

Некоторые уже реализуют себя в исполнительных органах власти, отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Депутатами советов депутатов муниципальных и городских округов Московской области по итогам прошедших выборов стали 11 участников специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"На этой неделе прошли выборы. В Московской области 11 участников СВО стали депутатами муниципальных собраний. Кто-то уже реализует себя в исполнительных органах власти", - сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба регионального правительства по итогам встречи губернатора с участниками образовательной программы "Герои Подмосковья".

17 сентября Воробьев встретился с участниками программы "Герои Подмосковья". Она является продолжением федерального проекта "Время героев". Ее главная цель - подготовка высококвалифицированных, компетентных кадров из числа участников спецоперации для работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в различных коммерческих организациях.

"В прошлом году президент объявил о старте большой, очень важной федеральной программы "Время Героев", по аналогии с которой заработали программы в каждом регионе нашей страны. У нас это "Герои Подмосковья". <…> Приятно, что наша программа популярна и востребована. Желающих принять в ней участие было порядка 2,5 тыс. Знаю, что здесь ребята из разных регионов страны - Краснодар, Смоленск, Москва и других. Очень надеюсь, что вы получите все необходимые знания и компетенции для гражданской профессии", - добавил губернатор.

Как рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья, региональная образовательная программа для участников СВО разработана совместно с экспертами высшей школы государственного управления РАНХиГС. Всего для участников подготовлено четыре очных модуля на базе мастерской управления "Сенеж": "Государственная политика и система госуправления", "Экономика и финансы", "Региональное и муниципальное управление" и "Современные технологии управления".