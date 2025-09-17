Илья Бачурин выразил надежду, что это станет шагом к развитию театра

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Гендиректор "Москонцерта" Илья Бачурин в разговоре с ТАСС выразил надежду, что назначение Дмитрия Бертмана президентом Московского музыкального театра "Геликон-опера" увеличит ресурсы театра.

"Я с огромным уважением отношусь к Дмитрию Бертману, и я искренне надеюсь, что его вклад в работу "Геликон-оперы" не уменьшится с изменением позиций. Я очень надеюсь, что возможности, ресурсы этой организации только вырастут в процессе этой реорганизации", - сказал Бачурин.

Он также выразил надежду, что это станет шагом к развитию театра.

Как сообщалось, Дмитрий Бертман, ранее занимавший пост генерального директора и художественного руководителя Московского музыкального театра "Геликон-опера", стал его президентом. Илья Ильин назначен художественным руководителем Московского музыкального театра "Геликон-опера", а Марина Вожакина - директором.