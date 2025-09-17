Желающим проведут антропометрию, измерение давления, ЭКГ, а также сделают анализ крови и флюорографию

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Выездную диспансеризацию проведут для жителей Московской области в торговых центрах "Мега Химки" и "Мега Белая дача", пройти бесплатное обследование можно с 19 по 21 сентября. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона.

"В Подмосковье медицинское обследование для гостей и сотрудников торговых центров "Мега Химки" и "Мега Белая дача" проведут врачи химкинской больницы, котельниковской поликлиники. Для проведения рентгенологических исследований будут задействованы мобильные комплексы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что выездная диспансеризация будет проходить с 19 по 21 сентября. Она включает широкий комплекс профилактических мероприятий, который помогает оценить состояние здоровья и выявить риски. Желающим проведут антропометрию, измерение давления, ЭКГ, а также сделают анализ крови и флюорографию. Для участия в медосмотре необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Результаты обследований будут доступны в личном кабинете на портале "Госуслуги" в течение 7-10 дней.

"Важно регулярно проходить диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры. Это позволяет владеть актуальной информацией о собственном здоровье, а главное - вовремя выявить болезнь и оперативно начать лечение. В регионе мы задействуем разные форматы - это диспансеризация в парках летом, выезды на предприятия и стадионы. Главное сделать диагностику максимально комфортной для наших жителей", - привели в тексте слова зампреда правительства - министра здравоохранения Подмосковья Максима Забелина.