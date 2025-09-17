Под Воронежем открыли мемориал "Концлагеря Задонья"

Он представляет собой кольцо из кортеновской стали, внутри которого расположены прорезанные силуэты солдат, женщин, пожилых людей и детей

ВОРОНЕЖ, 17 сентября. /ТАСС/. Мемориал "Концлагеря Задонья" открыли в пригородном Рамонском районе под Воронежем на месте, где в годы войны в действительности располагался один из таких объектов. Об этом сообщила пресс-служба правительства Воронежской области.

"В селе Чистая Поляна Рамонского района открыли мемориал "Концлагеря Задонья", посвященный солдатам, старикам, женщинам и детям, прошедшим ужасы военного времени. <…> Памятный объект был создан на месте, где в годы Великой Отечественной войны находился один из фашистских концлагерей", - говорится в сообщении.

Мемориал представляет собой кольцо из кортеновской стали (металл с особым покрытием, создающим внешний эффект ржавчины - прим. ТАСС), внутри которого расположены прорезанные силуэты солдат, женщин, пожилых людей и детей. Зритель может войти внутрь круга и оказаться как будто среди их теней.

"На этом месте в годы войны находилась деревня Терны. По соседству - в селах Сомово и Большая Трещевка - фашисты создали лагеря, куда сгоняли советских военнопленных, беззащитных женщин, стариков, детей. Здесь они испытывали нечеловеческие мучения, здесь погибали тысячи человек. Долгое время это место не имело достойного увековечения. Сегодня мы открываем мемориал, чтобы хранить память о подвиге наших дедов, которые подарили нам Победу", - цитирует пресс-служба главу Рамонского района Николая Буренина.

История создания памятника началась с того, что в 2016 году руководитель музея Чистополянской школы Ольга Болотова с ученицей Юлией Шевелюхиной успешно защитили на региональной краеведческой конференции исследовательскую работу "Исчезнувшие населенные пункты Воронежской области. Деревня Терны". Работа основывалась на воспоминаниях земляков - очевидцев существования концлагеря. Затем участники поискового отряда "Искра" Рамонского лицея имени Е. М. Ольденбургской под руководством руководителя школьного краеведческого музея Веры Смирновой и учителя истории Татьяны Беспрозванной разработали проект "Забвению не подлежит" по установлению мест памяти геноцида на территории Чистополянского сельского поселения. Автор комплекса Виктор Емельянов также признался, что для него это был лично значимый проект.

"Я вырос в Задонщине. Мое детство прошло среди остатков этих окопов, снарядов. Я слушал рассказы старших о том, что здесь происходило в годы оккупации. Поэтому я рад, что <…> из школьной инициативы родился мемориал, который сегодня стал значимым уже для всей Воронежской области", - процитировала его пресс-служба правительства.