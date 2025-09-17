Реализация этой инициативы позволит существенно сократить время существования незаконных надписей и повысить уровень безопасности городской среды, отметил руководитель фракции партии "Новые люди" Александр Даванков

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Руководитель фракции партии "Новые люди" в Мосгордуме Александр Даванков направил письмо министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину с предложением разрешить гражданам самостоятельно закрашивать надписи с рекламой наркотиков на фасадах зданий. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Даванков отметил, что сейчас надписи на фасадах зданий с подобной рекламой могут закрасить только управляющие организации и муниципальные службы по заявлению жителей. Самостоятельные действия граждан могут расцениваться как умышленное повреждение имущества или мелкое хулиганство. На практике это приводит к длительному сохранению на фасадах информации о способах приобретения наркотических средств, считает депутат.

"Представляется целесообразным законодательно закрепить право граждан на самостоятельное закрашивание надписей с рекламой наркотических средств без риска привлечения к административной ответственности. Для этого необходимо внести изменения в КоАП РФ, согласно котором такие действия не будут считаться правонарушением при соблюдении определенных условий: использование краски, соответствующей цвету фасада здания, отсутствие собственных надписей или рисунков и фиксация факта удаления надписи с возможностью уведомления управляющей организации или органов местного самоуправления", - указано в тексте письма.

Реализация этой инициативы, по мнению Даванкова, позволит существенно сократить время существования незаконных надписей и повысить уровень безопасности городской среды. При этом такая мера, подчеркивает депутат, не исключает обязанности управляющих организаций и муниципальных служб по очистке фасадов, а будет являться дополнительным инструментом оперативного реагирования.