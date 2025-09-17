Был забетонирован фундамент под третью водонапорную башню в Макеевке, до 1 октября должен завершится ее монтаж, сообщил глава ДНР Денис Пушилин

МАРИУПОЛЬ, 17 сентября. /ТАСС/. Водонапорная башня, которая обеспечит водой жителей поселка Грузско-Зорянское, расположенного в черте Макеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР), заработала в среду. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.

"Запустили вторую водонапорную башню емкостью сто тысяч литров - она начала обеспечивать водой жителей поселка Грузско-Зорянское Горняцкого района Макеевки. С помощью аналогичной водонапорной башни удалось вернуть водоснабжение в поселок Красный Октябрь Советского района. Более трех лет, с начала киевской водной блокады, вода не доходила до квартир из-за недостаточного напора. С 20 августа люди получают ее по установленному в городе графику - раз в три дня. Ранее мы обеспечивали жителей водой посредством подвоза", - написал Пушилин.

Он добавил, что был забетонирован фундамент под третью водонапорную башню в Макеевке - в поселке Калинина. До 1 октября должен завершится ее монтаж. Также Пушилин сообщил, что ежедневно в регионе размещаются емкости с водой для нужд жителей, на данный момент их установлено более 1,5 тыс. штук.

"Продолжаем подготовку к отопительному сезону. Проложили водовод протяженностью 1,65 км от Молочного пруда к котельной МР-2 в Донецке. Подключаем насосную станцию к электроэнергии, чтобы начать переброску дополнительной воды объекту теплоснабжения", - отметил глава региона.

ДНР испытывает дефицит воды, получая не более 35% нужного объема для снабжения жителей из-за водной блокады со стороны Украины и обмеления водохранилищ. 18 июля объявлено о сокращении графика подачи воды, в частности Енакиево и близлежащие города переведены на подачу раз в четыре дня, крупнейшие по численности города региона - Донецк и Макеевка - раз в три дня, Мариуполь - раз в два дня. Власти реализуют ряд мер по выходу из водного кризиса.