Премьер-министр отметил высокую значимость подготовки профессионалов для России в этой сфере

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин направил приветствие участникам, организаторам и гостям Чемпионата высоких технологий, отметив высокую значимость подготовки профессионалов для России в этой сфере.

"Цифровизация способствует росту экономики, дает возможность создавать новые информационные продукты и сервисы. Благодаря интеллектуальным платформам повышается эффективность производственных процессов, оперативность управленческих решений, необходимый импульс придается развитию бизнеса. И подготовка высококвалифицированных кадров в этой области имеет большое значение для нашей страны", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте кабмина.

Мишустин подчеркнул, что профессия открывает уникальные возможности для самореализации, а также является стратегически важной для отраслей народного хозяйства, обеспечения технологического лидерства и национальной безопасности.

По словам премьера, в чемпионате принимают участие студенты, школьники, молодые специалисты из России и зарубежных стран. "Выход в финал - это уже большой успех для каждого из вас. Уверен, что серьезная подготовка, глубокие знания, мастерство, умение решать задачи любой сложности помогут добиться высоких результатов. И, конечно, доказать, что именно вы являетесь лучшими в своей профессии", - добавил Мишустин.

Он также пожелал участникам, организаторам и гостям чемпионата удачи в предстоящей борьбе и заслуженных побед.

В финальных соревнованиях Чемпионата высоких технологий, которые проходят в Великом Новгороде с 17 по 21 сентября, принимают участие 15 тыс. человек. В финал чемпионата прошли 119 студентов колледжей и техникумов, а также 25 школьников из 41 региона страны. Мероприятия чемпионата включают не только соревновательную, но и деловую программу, а также серию профориентационных активностей для школьников. Соревнования проводятся в рамках федерального проекта "Профессионалитет", который с 2025 года входит в национальный проект "Молодежь и дети".